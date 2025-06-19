Park halindeki otomobil alev aldı

İstanbul Avcılar'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Park halindeki otomobil alev aldı

Gümüşpala Mahallesi Coşkun Sokak’ta park halindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Duman kısa sürede artarken, bir süre sonra otomobilin kaputunun yanından alevler çıktı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı sırada yangın büyüdü.

Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında otomobilin ön tarafı tamamen yandı.

Yangının otomobilin motor bölümündeki elektrik aksamından çıktığı üzerinde duruluyor.

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