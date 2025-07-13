Park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.