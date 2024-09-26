Çanakkale’de park halindeki otomobil alev alev yandı.



Yangın, saat 09.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi yakınlarında meydana geldi.



Park halindeki 80 ACY 048 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.



Alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.