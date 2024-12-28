Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Olay, gece geç saatte merkez Yenimahalle 26213 Sokak'ta meydana geldi. Cihan Kizir'e ait otomobilin arka kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mahalle sakinlere tarafından fark edilen yangın kısa sürede büyüdü. Aracın bagaj kısmında başlayan yangında otomobil alev topuna döndü.

112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri araçtaki yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir çalışma yaptı.

Kizir olayla ilgili açıklamasında, “Bağırış, çağırışlarla dışarı çıktığımda araba alev topuna dönmüştü. Araba yanıyordu. Arabanın arka tarafından alev vardı. Polisleri aradık, itfaiye ekiplerini aradık ve gelip yangını söndürdüler.

Polis ekipleri incelemelerini yaptılar. Kundaklama olup olmadığını bilmiyoruz. Ama araba tamamen hurda yığınına döndü” ifadelerini kullandı.

