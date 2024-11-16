Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Nevşehir’de park halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Önce efnas ardından itfaiyenin müdahalesiyle araç söndürüldü.

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle İstiklal Caddesi Necdet Ersan Parkı yanında meydana geldi. Park halindeki 50 NC 434 plakalı otomobilden önce dumanlar, sonra alevler yükseldi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan araca önce çevrede bulunan esnaflar söndürme tüpü ile müdahale etti. Olay yerine gelen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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