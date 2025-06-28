Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Aydın'da park halindeki otomobil alev alarak kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

’ın Efeler ilçesinde Kızılay Caddesi üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalle esnafı yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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