Park halindeki otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te, park halindeki otomobilde oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Şah Hanzade yaşamını yitirdi, yanında oturan İlhan H. ise yaralandı.

Park halindeki otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Fıstıklık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Şah Hanzade ve yanında oturan İlhan H., park halindeki otomobilde oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri Süleyman Şah Hanzade ve İlhan H.’yi, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Şah Hanzade, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hanzade'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, İlhan H.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bunaltıcı sıcaklara "sağanak" arası: Çok sayıda il için saat verildi

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de iki ayrı fabrikada zehirlenme şüphesi: 31 işçi hastanelik oldu

İzmir'de iki ayrı fabrikada zehirlenme şüphesi: 31 işçi hastanelik oldu

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara'da dehşet: Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı

Ankara'da dehşet: Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

Mardin’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin’de akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

"Bahçeye tavuk girdi" kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

"Bahçeye tavuk girdi" kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...