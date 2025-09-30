Park halindeki otomobilde yangın: Yanındaki araçlar da zarar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 1otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobildeki yangın, yan tarafında park halinde olan cip ile minibüse de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, cip ile minibüste de maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.