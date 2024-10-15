Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı
Elazığ'da bir sürücü park halindeki araca çarptı. Şüpheli sürücü bir süre baktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi gitti. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Çaydaçıra Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan döndü ve park halindeki araca çarptı.
Ardından aracını ileri çekerek inen sürücü, diğer aracın yanına geldi.
Araca bir süre bakan sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek uzaklaştı.
Park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Elazığ