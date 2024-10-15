Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı

Elazığ'da bir sürücü park halindeki araca çarptı. Şüpheli sürücü bir süre baktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi gitti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı

Çaydaçıra Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan döndü ve park halindeki araca çarptı.

Ardından aracını ileri çekerek inen sürücü, diğer aracın yanına geldi.

Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı - 1

Araca bir süre bakan sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek uzaklaştı.

Park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

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