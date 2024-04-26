Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı: 100 bin TL hasar bıraktı

Olay, önceki gün gece saatlerinde Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Caddede seyreden ve plakasıyla sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, caddede park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kaza iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken çarpan sürücü bir an bile durmayıp kaza yerinden uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.