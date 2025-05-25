Park halindeki otomobili saniyeler içinde çaldı

İstanbul Esenyurt'ta cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında bir şüpheli yol kenarına park edilmiş otomobili çaldı.

Pınar Mahallesi'nde park halindeki 80 LR 045 plakalı otomobilin yanına gelen başında şapka bulunan kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol etmeye başladı.

Daha sonra otomobilin kapısını açan şüpheli direksiyona geçti.

Birkaç saniye içerisinde otomobili çalıştıran şüpheli caddeden uzaklaştı.

Şüphelinin bir an önce yakalanmaısnı isteyen otomobil sahibi güvenlik kamerası görüntülerini polis ekiplerine teslim ederek şikayetçi oldu.