Park halindeki otomobilin camını kırdılar

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820'nci Sokak’ta meydana geldi. 3 kişi, park halindeki Levent Demirdağ'a ait otomobilin camlarını tekmeler ile kırdı ardından içerisinde değerli eşya aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler bir süre sonra uzaklaştı. Demirdağ şüpheliler şikayetçi olurken, polisin arama çalışmaları sürüyor.