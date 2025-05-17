Park halindeki otomobillerden 450 bin lira çaldılar

Adana'da 5 Mayıs’ta Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda otomobille caddede gezintiye çıkan Poyraz G. ile Doğan D, A.K’nin park halindeki aracını görünce durdu.



Şüphelilerden Poyraz G, A.K’nin otomobilinin kilitli olmayan kapısını açıp, içerisinde 120 bin lira değerinde para ve altın bulunan çantayı çaldı. Poyraz G, otomobiline binerek uzaklaştı.

Şüpheliler, aynı gün 2 ayrı otomobilden 70 bin lira ile 1000 euro daha çaldı.



Mağdurların ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

22 MAYIS'TA DA SOYDULAR

Soruşturmada şüphelilerin 22 Mayıs’ta da M.E’nin park halindeki otomobilinden, 260 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin baskınında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Poyraz G. ile Doğan D, adliyeye sevk edildi.