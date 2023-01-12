Park halindeki TIR'a çarpan otomobil dorsenin altına girdi: 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine seyreden TIR'ın sürücüsü M.B, Bursa Çevre Otoyolu Kestel Kavşağı yakınında mola vermek için emniyet şeridine yanaştı.



Sürücünün park etmesinden yaklaşık 20 dakika sonra aynı yöne giden M.V.Y'nin (39) kullandığı 34 DUK 171 plakalı otomobil, TIR'a arkasından çarptı. Tamamı TIR'ın altına giren otomobilin üst bölümü ezildi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen M.V.Y'nin cansız bedeninin araçta sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.



TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.