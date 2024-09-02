Park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce’de, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı (26) hayatını kaybetti.

Park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında -Akçakoca karayolunun Kabalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Düzce şehir merkezi istikametine giden Hasan Kayıkçı idaresindeki otomobil, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyerlere, ardından ise park halindeki TIR'a çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kayıkçı, ambulans içinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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