Park halindeki tıra çarptı. 2 ağır yaralı

26.02.2026 02:26

Anadolu Ajansı
AA

Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan minibüste 2 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de, Ş.M. idaresindeki minibüs, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Ş.M. ile D.G. araçta sıkıştı.

 

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkıştıkları yerden ağır yaralı halde çıkarılan 2 kişi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

