Park halindeki TIR'a çarptı: Antalya'daki kazada dört yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde H.Ç.'ye ait yol kenarında park halinde bulunan TIR'a, İbrahim Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kazada, TIR dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan sürücüsü İbrahim Ö., eşi Ö.E.Ö. ve iki oğlu yaralandı.

Kaza anında olay yerinden geçen bir doktor, yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası inceleme başlatılırken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.