Park halindeki TIR’a çarptı, hayatını kaybetti
Elazığ'da park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya, yaşamını yitirdi.
Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü yakınlarında Osman Kaya yönetimindeki hafif ticari araç, arızalandığı için yol sürücüsü Ö.K.’nin yol kenarına park ettiği TIR’a arkadan çarptı.
İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrolde TIR’ın altına giren aracın sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Osman Kaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
