Park halindeki TIR'a çarptı: Yiğit ve Ayşegül'ün acı sonu

Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde iki kişi öldü.

Park halindeki TIR'a çarptı: Yiğit ve Ayşegül'ün acı sonu

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'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Mersin-Antalya karayolu Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ABS 952 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 33 BHS 93 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaşamlarını yitirdiği belirlenen iki kişinin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

TIR'ı yolun kenarına park ettiği öne sürülen Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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