Park halindeki TIR'a çarptı: Yiğit ve Ayşegül'ün acı sonu

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ABS 952 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 33 BHS 93 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Mersin 'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaşamlarını yitirdiği belirlenen iki kişinin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

TIR'ı yolun kenarına park ettiği öne sürülen Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.