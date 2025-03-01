Park halindeki TIR’lar küle döndü

Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park halindeki 26 EC 330 plakalı tırın çekicisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, 26 UZ 675 ve 26 AGZ 937 çekici plakalı diğer tırlara da sıçradı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçlarda hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.