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Park halindeki TIR'larda yangın

Eskişehir'de park halindeki 3 TIR alev aldı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Park halindeki TIR'larda yangın

Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park halinde olan TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, park halindeki TIR'lara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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