Park halindeki TIR'larda yangın

Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park halinde olan TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Hızla büyüyen alevler, park halindeki TIR'lara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.