Park halindeki tırları ateşe verdiler

Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde park halinde bulunan iki tırın dorsesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında tır dorseleri zarar görürken, olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.



Şüphelilerin önce tır lastiklerine yanıcı ve uçucu madde sürerek yakmaya çalıştıkları, ardından da başarılı olamayınca dorseleri ateşe verdikleri öğrenildi.