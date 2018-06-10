Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarına park eden yolcu otobüsüne TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



İnegöl'den Bartın'a giden yolcu otobüsü, Bursa-Yalova karayolu süpürgelik mevkisinde arızalandı.



Şoförünün yol kenarına park ettiği otobüse, aynı yönde seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR, arkadan çarptı.



Kazada, bu esnada otobüsün motorunu kontrol eden şoförlerden Cemil Aydemir ile ona ışık tutarak yardımcı olan bir yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.



46 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan 10'u ise hafif yaralandı.



Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

