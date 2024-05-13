Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danişmend Gazi Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana gelen olayda; otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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