Park halindeyken çalışıp hareket eden otomobil, çarpıp alev aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle kendi kendine çalışıp birkaç metre hareket eden ve yol kenarındaki demir dubaya çarpan otomobil alev aldı. Otomobilin yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Park halindeyken çalışıp hareket eden otomobil, çarpıp alev aldı

Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta park halindeki otomobil, iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp seyir haline geçti.

Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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