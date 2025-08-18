Park halindeyken dereye yuvarlanıp yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı mahallesinde park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki uçurumdan düştü.

Ağadere’ye yuvarlanan kamyonet alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen alevler nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.