Park kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu
Ümraniye’de park yeri yüzünden çıkan kavga çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken 3 kişi sürücüyü dövdü.
Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, iki taraf arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi bir araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen kişi, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Ümraniye
- Türkiye
- Park
- Trafik