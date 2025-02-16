Park kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu

Ümraniye’de park yeri yüzünden çıkan kavga çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken 3 kişi sürücüyü dövdü.

Park kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu

Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki taraf arasında yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi bir araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen kişi, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Eski eşini sokakta silahla yaraladı: Kadının iş yerine sığınma anı kamerada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...