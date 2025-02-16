Park kavgasında tekmeler ve yumruklar konuştu

Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.



İddiaya göre, iki taraf arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi bir araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen kişi, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu.