Park yeri kavgası cinayetle bitti

Çankırı'da 23 yaşındaki Özkan Uçar, motosiklet park yeri nedeniyle kavga ettiği 19 yaşındaki H.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Park yeri kavgası cinayetle bitti

'da Buğday Pazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta Özkan Uçar ile H.S. arasında motosiklet park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S., üzerindeki bıçağı çekip Özkan Uçar'ı göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Uçar’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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