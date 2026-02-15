Park yeri kavgası cinayetle bitti. Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da park yeri kavgası cinayetle bitti.

Beşiktaş ilçesinde 13 Şubat Cuma günü park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Şengönül, silahıyla 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu'nu vurdu. Tellioğlu yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı 67 yaşındaki Erdoğan Şengönül olay yerinden kaçmak isterken, Tellioğlu'nun yakınları tarafından dövüldü. Ağır yaralanan Şengönül hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

DÖRT ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.

Cinayet silahına polis tarafından el konulurken, katil zanlısının evinde yapılan aramada ruhsatsız silahla birlikte ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

"DAYAK YERİM DİYE KORKTUM"

Olayda tetiği çeken Şengönül'ün ifadesi de ortaya çıktı.

Tartışmanın araç parkı nedeniyle çıktığını söyleyen katil zanlısı, “Arabayı çekin dedim. Kornaya bastım. Yolu açın geçeyim dedim. Tartışmaya başladık. Dayak yiyeceğimden korktum. Belimdeki silahımı çıkarttım. Rastgele ateş açtım. Sonrasında dayak yediğimi bile hatırlamıyorum.” sözleriyle kendini savundu.

Soruşturma sürüyor.