Park yeri kavgası hastanede bitti

Arapçeşme Mahallesi 1015 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle S.C. ile E.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine S.C, aracındaki takım çantasından aldığı anahtarla E.S. ve A.K'yi yaraladı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.