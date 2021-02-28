Park yeri kavgasında dövülen yüzde 90 engelli Mümin Kara hayatını kaybetti

Antalya'da baba-oğul tarafından dövüldüğü öne sürülen engelli Mümin Kara (58) hayatını kaybetti.



Olay, 19 Şubat'ta Kepez ilçesinde yaşandı. Yüzde 90 engelli Mümin Kara ile evinin yakınındaki işletme sahibi ve oğlu arasında park meselesinden tartışma çıktı.



İddiaya göre baba-oğul, Kara'yı dövüp tehdit etti. Eşinin yardımıyla hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Mümin Kara'nın bacağında ve kafatasında kırıklar vardı.



Yoğun bakımda tedavi gören engelli,, yaşam savaşını kaybetti. Olay günü ifadesi alınıp serbest bırakılan baba-oğul yeniden gözaltına alındı. İşletme sahibi 'kasten yaralama'dan tutuklandı, oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı.