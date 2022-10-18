Park yeri kavgasında komşusunun aracını yaktı

İstanbul'da park yeri tartışmasında komşusunun aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa ilçesi Karlıtepe Mahallesi'nde oturan bir kişi, yan binanın yöneticisinden motosikletini park etmek için yer kiraladı, park etmek için geldiğinde bu alanda bir bina sakininin aracını gördü.



Bunun üzerine iki komşu arasında park yeri kavgası çıktı.



Dövülen adam akşam saatlerinde otoparka girip kavga ettiği kişinin aracını benzin döküp yaktı. Yangın büyümeden söndürüldü.



Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen polis kundakçı komşuyu gözaltına aldı.