Parke taşıyla eczanenin camını kırdı, ayçiçeği yağıyla kundaklamak istedi

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve hafta sonu nedeniyle kapalı olan eczanenin önüne elinde poşetle gelen Ö.Y., önce mermer parçası ve parke taşlarıyla iş yerinin camlarını kırdı.



Ardından camın kırılan bölümüne bıraktığı kıyafetlerin üzerine ayçiçeği yağı döken şüpheli, çakmağıyla ateşe vermeye çalıştı.



MESLEKTEN MEN EDİLEN ECZACI ÇIKTI



Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüpheli Ö.Y.'nin eczacı olduğu ancak geçmişte mevzuata aykırı şekilde eczane işletmek suçundan Sağlık Bakanlığı tarafından 5 yıl süreyle meslekten men edildiği öğrenildi.



Türk Eczacıları Birliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2. Başkanımız Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven'in eczanesi, mevzuata aykırı işlem yapmak isteyen ve bu nedenle meslekten men edilen bir şahıs tarafından hedef alınmıştır. Eczane açılış süreçleri kişisel taleplere göre değil, kanunlara göre yürütülür. Halk sağlığını koruyan yöneticilerimize yönelik bu şiddetin son bulması için yetkilileri göreve davet ediyor, Failin en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz." denildi.