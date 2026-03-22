Parkta ceset bulundu

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki parkta bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından ceset ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayı aydınlatmak ve cesedin kimliğini belirlemek için inceleme başlattı.