Parkta çıkan kavga kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, parkta iki grup arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı.

Parkta çıkan kavga kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı

'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'ndeki Mithat Körler Parkı'nda, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

sırasında S.T. (14) isimli çocuk, karın bölgesinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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