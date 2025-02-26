Parkta donarak can verdi

İstanbul Büyükçekmece'deki sabah saatlerinde parkta ceset görüldü. Sağlık ekiplerinin olayla ilgili incelemesinde ölen kişinin parkta gece alkol alarak uyuyakaldığı ve donarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Parkta donarak can verdi

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda sabah saatlerinde parkta yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimliği belirlenen S.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.Ö.'nün dün parkta alarak rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı da tespit edildi.

Donarak öldüğü belirtilen S.Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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