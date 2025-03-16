Parkta iki grup silahlı kavgaya tutuştu
Malatya'da iki grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında parkta A.A., E.Ö. ile M.B., B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan A.A. ve E.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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