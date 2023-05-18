Parkta kalbinden bıçaklandı

Gaziantep'te parkta iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Özkurt, 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkurt hayatını kaybetti. Özkurt’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Öte yandan polis, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı.