Parkta kanlı sosyal medya hesaplaşması: 1 ölü

Karaman'da Murat D., sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştuğu Abdullah Umut Can ile Salih A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Abdullah Umut Can hayatını kaybederken Salih A. ise ağır yaralandı.

Parkta kanlı sosyal medya hesaplaşması: 1 ölü

'da Murat D., üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı.

Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu.

Parkta kanlı sosyal medya hesaplaşması: 1 ölü - 1

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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