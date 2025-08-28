Parkta katledilen Sevgi'nin katili tutuklandı

Bursa'da kadın cinayeti yaşandı. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendirek'i aldatma iddiasıyla parkta 9 yerinden bıçakladı. 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Doğan Şendilek’in sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMİŞ

Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.



Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Şendilek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.