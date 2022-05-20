Parkta köpek saldırısı: Küçük Yiğit'e 11 dikiş atıldı

Niğde'de Dere Mahallesi'nde çarşamba günü okuldan çıktıktan sonra annesiyle parka giden ilkokul öğrencisi Yiğit Uyguç (6), başıboş köpeğin saldırısına uğradı.



Köpeğin yüzünden, elinden ve göğsünden ısırdığı küçük Yiğit, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralarına 11 dikiş atılan Yiğit Uyguç, taburcu edildi.

''PSİKOLOJİM BOZULDU, SABAHA KADAR UYUYAMADIM''



Anne Özgen Uyguç olayı şöyle anlattı:



"Okuldan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'Anne' diye bağırdı.

Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Bunun vebalini kim verecek? Yüzünden bir parça koparttı çok kötüydü, psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım.''



''YASAL MERCİLERE BAŞVURDUM''



Başıboş köpeklerin sürekli tehdit oluşturduğunu söyleyen Yiğit'in babası Yavuz Uyguç da "Başıboş köpekler sürekli tehdit oluşturuyor. Diğer insanlara da saldırıyor. İnsanların böyle sürekli canı yanıyor. Yasal mercilere de başvurdum. Ne gerekiyorsa peşindeyim" diye konuştu.



Yiğit Uyguç ise saldırı sırasında çok korktuğunu anlattı.