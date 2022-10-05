Parkta köpek tartışmasında kan aktı: Kırık şişeyle boğazından yaralandı

İzmir'de köpeklerine kötü davrandığı iddia edilen grupla tartışan 48 yaşındaki Koray Yüksel saldırıya uğradı. Kırık şişeyle boğazından yaralanan Yüksel hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Parkta köpek tartışmasında kan aktı: Kırık şişeyle boğazından yaralandı

'in Karabağlar ilçesinde, bir parkta yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi boğazından kırık cam ile yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda, Koray Yüksel (48) ile köpeklerine kötü davrandığı ileri sürülen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi kırık cam şişe ile Yüksel'i boğazından yaraladı.

Parkta köpek tartışmasında kan aktı: Kırık şişeyle boğazından yaralandı - 1

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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