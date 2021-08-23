Parkta maganda kurşunu: 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı'nda 1,5 yaşlarındaki B.A., ailesi ile parkta bulunduğu bir sırada nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu omzuna isabet etti.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gece Samsun'daki hastanede ameliyata alınan çocuğun omzuna isabet eden kurşun çıkartılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.