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Parkta ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde metruk binalarda kaldığı öğrenilen bir kişi, parkta ölü bulundu.

Parkta ölü bulundu

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yürüyüş yapmak için parka giden kişi, çimenlerin üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Gelen ekipler, parkta bulunan inşaat halindeki bir binada kaldığı öğrenilen Önder Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici alet ve dayak izine rastlanmayan Gündüz'ün cansız bedeni, kesin sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Önder Gündüz'ün, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde yaşadığı, zaman zaman Keşan'a gelerek parklarda ve metruk evlerde kaldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor. 

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