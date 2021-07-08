Parkta ölüme 6 yıl ceza istendi

İstanbul Arnavutköy'de 10 yaşındaki Görkem Küçük, Eylül 2020'de çocuk parkında ikiz kardeşiyle oynuyordu.

Küçük çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü,. 10 yaşındaki Görkem Yağız Küçük hayatını kaybetti.

Açılan soruşturmada yetkililerin ihmali olup olmadığı araştırıldı. 10 ay sonra hazırlanan iddianamede, eski Park ve Bahçeler Müdürü G.K'ya taksirle adam öldürme suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istendi.



İddianamaye giren bilirkişi raporunda, direğin direkt olarak rüzgara maruz kaldığı belirtildi.

Direğin üstüne yerleştirilen güneş panellerinin ağırlık yaptığı, rüzgar kuvvetinin hesaba katılmadığı vurgulandı.



Raporda aydınlatma direğinin denetimlerinde de eksiklikler olduğu yer aldı.

Görkem’in ve ailesinin ise hiçbir kusuru olmadığı ifade edildi.



Dönemin Park ve Bahçeler Müdürü G.K. ise ifadesinde, bir güvenlik zaafiyetinin olmadığını ve 4 yıldır kurulu olan direğin mevzuata uygun yapıldığını ve 6 ayda bir kontrol edildiğini iddia etti. Direkte imalat hatası olduğunu ileri sürdü..