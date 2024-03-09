Parkta oturan anne ve kıza bıçaklı saldırı: 1 ölü

İzmir'de alkollü olduğu iddia edilen Y.Y. (32), Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir parkta oturan İlayda Alkan (20) ve annesi O.T'ye (40) bıçakla saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olayda yaralanan anne ve kızı, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI



İlayda Alkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaçan şüpheli Y.Y. ise polislerce kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheli Y.Y.'nin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.



"KIZIM AŞÇI OLACAKTI"



Öldürülen İlayda'ın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), "Polisten öğrendiğime göre yolda yürürlerken, şüpheli oturduğu banktan direkt ayağa kalkıp bıçaklamaya başlamış. Kızım 13, eşim 8 bıçak darbesi almış. Mantığım bu işi almıyor. Şüpheliyi tanımıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde böyle bir olay yaşandı. Eşim ve kızıma bunu yapanın en ağır cezaya çarpılmasını istiyorum. Kızım aşçı olup, gemilerde çalışmak istiyordu." dedi.