Parkta oynarken alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı

Diğer çocuklar, durumu Rabia A.'ya bildirdi. Rabia A., oğlunun durumundaki değişiklikleri fark edip Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ö.A.'nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi.



Rabia A. durumu polise bildirirken, parkta alkol şişesi bırakan ve çocuğunun bu duruma düşmesine neden olanlara tepki gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Rabia A. çocukların daha güvenli olması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını isteyen ve polise şikayette bulundu.



Yaşananlardan dolayı korktuğunu söyleyen Ö.A. ise "Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim" diye konuştu.