Parkta oynarken alkol şişesini su zannederek içen çocuk fenalaştı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece parkta içki içenlerin şişelerinden geriye kalan alkolü, su zannerek içen çocuk fenalaştı. Çocuğun annesi polise giderek şikayetçi oldu.
Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda Rabia A., çocuğu Ö.A.’yı arkadaşlarıyla oynaması için öğle saatlerinde parka götürdü.
Parkta, gece alkol alanların bıraktığı şişedeki içkiyi su sanıp içen Ö.A. fenalaştı.
Diğer çocuklar, durumu Rabia A.'ya bildirdi. Rabia A., oğlunun durumundaki değişiklikleri fark edip Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ö.A.'nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi.
Rabia A. durumu polise bildirirken, parkta alkol şişesi bırakan ve çocuğunun bu duruma düşmesine neden olanlara tepki gösterdi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Rabia A. çocukların daha güvenli olması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını isteyen ve polise şikayette bulundu.
Yaşananlardan dolayı korktuğunu söyleyen Ö.A. ise "Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim" diye konuştu.
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