Parkta oynarken kalbi duran çocuk hayata tutundu
Parkta oynarken dengesini kaybedip düşen ve kalbi duran 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı, kalp masajıyla hayata tutundu.
Nevşehir'de parkta oyun oynarken bir anda kalbi duran çocuk hastanede kurtarıldı.
Olay 15 Temmuz mahallesindeki parkta meydana geldi.
Parktaki yun grubunda eğlenen 12 yaşındaki M.S.K, dönence adlı oyuncağa tutunarak döndüğü sırada dengesini kaybederek düştü.
Çocuğun yerde hareketsiz kalması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Parka giden sağlık ekipleri, yaşam belirtisi göstermeyen çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kalbinin durduğunu tespit edilen M.S.K. doktorların kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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