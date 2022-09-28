Parkta oynarken kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de parkta oynarken kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Mehmet Akhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Parkta oynarken kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti
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'de 11 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü. Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan birden fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Akhan'ın, geçirdiği tespit edildi.

Mehmet Akhan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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