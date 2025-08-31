Parkta oynayan çocukları döven şüpheliye ev hapsi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'taki parkta 29 Ağustos Cuma günü oyun oynayan Ömer E. (8) ile Ömer Eymen I. (6), Yusuf K. (53) tarafından dövülerek yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen olay sonrası çevredekiler, Yusuf K.'yi çocuklardan uzaklaştırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından iki çocuk ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çocuklardan Ömer E.'nin sol omzunun alt kısmında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.

"ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM"



Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Yusuf K.'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki ifadesinde "Ben balkonda otururken, oğlumu tahterevallide oynadığı sırada iki çocuk düşürdü." iddiasında bulundu.

"PİŞMANIM" DEDİ

"Bir anlık sinirle parka giderek çocuklara saldırdım." diyen şüpheli pişman olduğunu da belirtti.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf K., bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli ev hapsine çarptırıldı.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.